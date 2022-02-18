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    На Київщині сталася серйозна ДТП із маршруткою: постраждали вісім людей

    Через ожеледицю на повороті водій автомобіля Renault Duster врізався у маршрутку - На Київщині сталася серйозна ДТП із маршруткою: постраждали вісім людей
    Через ожеледицю на повороті водій автомобіля Renault Duster врізався у маршрутку
    фото: Telegram/dtp.kiev

    Повідомляється про вісім постраждалих

    У п'ятницю, 18 лютого на Київщині автомобіль в'їхав у маршрутку з пасажирами. Внаслідок зіткнення є чимало постраждалих. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.

    У повідомленні йдеться про те, що аварія сталася вранці у селі Липівка Макарівського району Київської області. Через ожеледицю на повороті водій автомобіля Renault Duster врізався у маршрутку, обидва транспортні засоби сильно пом'яті.

    Повідомляється про вісім постраждалих, про їхній стан поки що немає інформації. Водія легкового авто вирізали рятувальники, він живий. Інші подробиці ДТП поки що з'ясовуються.

    Нагадаємо, у Києві патрульним завдяки відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, вдалося знайти водія BMW, який порушив правила дорожнього руху.

    Також, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

    Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

    Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.

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    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль аварія рятувальники
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    На Київщині сталася серйозна ДТП із маршруткою: постраждали вісім людей