На Київщині сталася серйозна ДТП із маршруткою: постраждали вісім людей

Через ожеледицю на повороті водій автомобіля Renault Duster врізався у маршрутку

Через ожеледицю на повороті водій автомобіля Renault Duster врізався у маршрутку

Повідомляється про вісім постраждалих

У п'ятницю, 18 лютого на Київщині автомобіль в'їхав у маршрутку з пасажирами. Внаслідок зіткнення є чимало постраждалих. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.

У повідомленні йдеться про те, що аварія сталася вранці у селі Липівка Макарівського району Київської області. Через ожеледицю на повороті водій автомобіля Renault Duster врізався у маршрутку, обидва транспортні засоби сильно пом'яті.

Повідомляється про вісім постраждалих, про їхній стан поки що немає інформації. Водія легкового авто вирізали рятувальники, він живий. Інші подробиці ДТП поки що з'ясовуються.

Нагадаємо, у Києві патрульним завдяки відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, вдалося знайти водія BMW, який порушив правила дорожнього руху.

Також, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.