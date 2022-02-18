У центрі Києва таксист врізався в автобус: з'явився затор (відео)

Hyundai Sonata та автобус не поділили дорогу

На Дарницькій площі в столиці водій таксі в'їхав в автобус. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.

На відео видно, що помаранчевий автомобіль Hyundai Sonata та автобус не поділили дорогу, внаслідок чого сильно утруднився рух.

«Водій корейського авто hyundai sonata вирішив раптово виїхати посеред площі вийти, але не помітив невеликий жовтий автобус зліва», – підписали відео в Telegram-каналі.

У результаті на місці події утворилася пробка, там зараз висока завантаженість.

Раніше, у п'ятницю, 18 лютого на Київщині автомобіль в'їхав у маршрутку з пасажирами.

Нагадаємо, у Києві патрульним завдяки відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, вдалося знайти водія BMW, який порушив правила дорожнього руху.

Також, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.