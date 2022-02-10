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    На кордоні спіймали раритетне авто, яке намагалося «втекти» до Польщі (фото)

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    Прикордонники конфіскували&nbsp;&laquo;Москвич&raquo; 1955 року - На кордоні спіймали раритетне авто, яке намагалося «втекти» до Польщі (фото)
    Прикордонники конфіскували «Москвич» 1955 року
    фото з відкритих джерел

    Львівські прикордонники конфіскували раритетний автомобіль, який їхав до Польщі

    Через пункт пропуску «Краківець» українець спробував перевезти раритетний автомобіль. Прикордонники конфіскували його після виявлення неточностей в документах. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Інцидент стався у Львівській області 9 лютого.

    Детальної інформації про автомобіль немає. Відомо лише, що мова йде про «Москвич 401» 1955 року. За його кермом знаходився 27-річний громадянин України, який прямував до Польщі.

    Працівники митниці перевірили транспортний засіб і документи. Під час огляду виявили, що VIN-код на авто й у реєстраційних документах не збігаються.

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    На кордоні спіймали раритетне авто, яке намагалося «втекти» до Польщі (фото)
    На кордоні спіймали раритетне авто, яке намагалося «втекти» до Польщі (фото)

    У грудні минулого року митна служба України конфіскувала Turkar Bizon – великий броньований автомобіль, який виробляється в Туреччині. Про це йдеться на офіційній сторінці митників у Facebook.

    Нову власність митниця вже передала Державній прикордонній службі. Представники відомства також пояснили, як такий незвичний автомобіль опинився в Україні.

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    Теги: прикордонники митниця
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    На кордоні спіймали раритетне авто, яке намагалося «втекти» до Польщі (фото)