На кордоні спіймали раритетне авто, яке намагалося «втекти» до Польщі (фото)

Львівські прикордонники конфіскували раритетний автомобіль, який їхав до Польщі

Через пункт пропуску «Краківець» українець спробував перевезти раритетний автомобіль. Прикордонники конфіскували його після виявлення неточностей в документах. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Інцидент стався у Львівській області 9 лютого.

Детальної інформації про автомобіль немає. Відомо лише, що мова йде про «Москвич 401» 1955 року. За його кермом знаходився 27-річний громадянин України, який прямував до Польщі.

Працівники митниці перевірили транспортний засіб і документи. Під час огляду виявили, що VIN-код на авто й у реєстраційних документах не збігаються.

У грудні минулого року митна служба України конфіскувала Turkar Bizon – великий броньований автомобіль, який виробляється в Туреччині. Про це йдеться на офіційній сторінці митників у Facebook.

Нову власність митниця вже передала Державній прикордонній службі. Представники відомства також пояснили, як такий незвичний автомобіль опинився в Україні.