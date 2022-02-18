Вісім років тому українці на Майдані бились за власне майбутнє
Революция Гідності була надважливим етапом у становленні української державності
О восьмій ранку 18 лютого 2014 року Самооборона Майдану розпочала Мирний наступ до парламенту.
Вісім років тому ми хотіли змусити парламент відмінити Конституцію 2010 року, якою Янукович отримав монопольну Владу в країні.
Ідучи мирною ходою ми тоді ще не знали, що потрапимо у заздалегідь сплановану пастку.
Януковича та Захарченко напередодні пообіцявши що все буле мирно, по суті виманили нас із-за барикад.
Ну вулицях і дахах будинків нас чекали «беркут», «тітушки» та спецпідрозділи.
Вже за пару годин розпочались бої в Маріїнці, Кріпосному, Інститутській, Липській
Той день був страшний.
Станом на 16.00 – приблизно 200 поранених, 8 загиблих, знищено основи Самооборони та втрата всіх дальніх барикад.
Але все тільки починалося.
Попереду нас чекала вогняна ніч 18-19 лютого і розстріл Небесної Сотні 20 лютого.
Ці дні, мабуть, були одні з найважчих днів у моєму житті.
Важливо, що парламент чітко дав оцінку цим подіям.
Більше ніякого російського нарративу про «державний переворот» і «масові безпорядки»
Це була Революция Гідності, надважливий етап у становленні української державності.
Дякую всім хто тоді був поруч у найгарячіших точках Києва
Помолимося і згадаємо ті дні та Героїв.
Слава Україні!
Джерело: блог Віктора Тарана