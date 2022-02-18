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    Думки вголос

    Вісім років тому українці на Майдані бились за власне майбутнє

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Події на Майдані Незалежності навічно вписані в історію України - Вісім років тому українці на Майдані бились за власне майбутнє
    Події на Майдані Незалежності навічно вписані в історію України
    фото з відкритих джерел

    Революция Гідності була надважливим етапом у становленні української державності

    О восьмій ранку 18 лютого 2014 року Самооборона Майдану розпочала Мирний наступ до парламенту.

    Вісім років тому ми хотіли змусити парламент відмінити Конституцію 2010 року, якою Янукович отримав монопольну Владу в країні.

    Ідучи мирною ходою ми тоді ще не знали, що потрапимо у заздалегідь сплановану пастку.

    Януковича та Захарченко напередодні пообіцявши що все буле мирно, по суті виманили нас із-за барикад.

    Ну вулицях і дахах будинків нас чекали «беркут», «тітушки» та спецпідрозділи.

    Вже за пару годин розпочались бої в Маріїнці, Кріпосному, Інститутській, Липській

    Той день був страшний.

    Станом на 16.00 – приблизно 200 поранених, 8 загиблих, знищено основи Самооборони та втрата всіх дальніх барикад.

    Але все тільки починалося.

    Попереду нас чекала вогняна ніч 18-19 лютого і розстріл Небесної Сотні 20 лютого.

    Ці дні, мабуть, були одні з найважчих днів у моєму житті.

    Важливо, що парламент чітко дав оцінку цим подіям.

    Більше ніякого російського нарративу про «державний переворот» і «масові безпорядки»

    Це була Революция Гідності, надважливий етап у становленні української державності.

    Дякую всім хто тоді був поруч у найгарячіших точках Києва

    Помолимося і згадаємо ті дні та Героїв.

    Слава Україні!

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    Джерело: блог Віктора Тарана

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    Теги: історія Революція Гідності незалежність українці
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    Вісім років тому українці на Майдані бились за власне майбутнє