Україна конфіскувала турецький броньовик та віддала новому власнику

Українська митниця конфіскувала турецький броньований автомобіль Turkar Bizon та передала його прикордонникам

Митна служба України конфіскувала Turkar Bizon – великий броньований автомобіль, який виробляється в Туреччині. Про це йдеться на офіційній сторінці митників у Facebook.

Нову власність митниця вже передала Державній прикордонній службі. Представники відомства також пояснили, як такий незвичний автомобіль опинився в Україні.

Ще у 2016 році командно-штабну машину марки привезли із Туреччини. У власника броньовика не було дозвільних документів. Тож машину не оформили. При цьому, хто саме був власником автомобіля, митниця не повідомляє.

Згодом турецького «Бізона» відправили на митний склад, де він і зберігався.

«Однак термін зберігання, визначений Митним кодексом України, добіг кінця, а власник цього транспортного засобу так і не звернувся до Київської митниці для його митного оформлення», – йдеться у повідомлені Київської митниці.

Після цього машина була передана в дохід держави та до 13 грудня 2021 року зберігалася під митним контролем на складі Київської митниці.

А днями, за розпорядженням Кабміну, митниця передала БТР до прикордонної служби.

За даними ЗМІ, конфіскований броньовик – це експериментальний зразок, виготовлений турецькою компанією Hisalrar. Машину презентували на День прикордонника. Її оглядав особисто Петро Порошенко. Проте із закупівлею не склалося.

Бронеавтомобіль відноситься до класу MRAP, тобто має посилений протимінний захист, про що свідчить наявність V-подібного днища.