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    У Києві на Печерську припиняє роботу магазин «Сільпо»

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    У понеділок 31-го січня відбудуться збори киян проти закриття магазину - У Києві на Печерську припиняє роботу магазин «Сільпо»
    У понеділок 31-го січня відбудуться збори киян проти закриття магазину
    фото: Ярослав Діденко/Facebook

    Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на реконструкцію будівлі Печерського торговельного центру

    У Києві на Печерську з 1 лютого припиняє роботу магазин «Сільпо» через реконструкцію будівлі ТЦ Печерський. Про це повідомив ексдепутат Київради Ярослава Діденка у Facebook.

    За словами Діденка, чотири роки тому вже вдалося зупинити закриття супермаркету, а зараз Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) видала дозвіл на реконструкцію будівлі Печерського торговельного центру зі збільшенням висотності будівлі із 4 до 18 поверхів.

    «В понеділок 31-го січня в 19.00 відбудуться збори киян проти закриття магазину «Сільпо» та знесення Печерського торговельного центру (Омельяновича-Павленка, 4) під черговий хмарочос. Зустрічаємося на сходах біля магазину», – написав Діденко.

    Нагадаємо, у Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову, а допоміг зловмиснику відкрити комірку співробітник охорони магазину.

    Нещодавно у столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем.

    Теги: Київ речі магазин інспекція
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    У Києві на Печерську припиняє роботу магазин «Сільпо»