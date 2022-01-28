У Києві на Печерську припиняє роботу магазин «Сільпо»

У понеділок 31-го січня відбудуться збори киян проти закриття магазину

Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на реконструкцію будівлі Печерського торговельного центру

У Києві на Печерську з 1 лютого припиняє роботу магазин «Сільпо» через реконструкцію будівлі ТЦ Печерський. Про це повідомив ексдепутат Київради Ярослава Діденка у Facebook.

За словами Діденка, чотири роки тому вже вдалося зупинити закриття супермаркету, а зараз Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) видала дозвіл на реконструкцію будівлі Печерського торговельного центру зі збільшенням висотності будівлі із 4 до 18 поверхів.

«В понеділок 31-го січня в 19.00 відбудуться збори киян проти закриття магазину «Сільпо» та знесення Печерського торговельного центру (Омельяновича-Павленка, 4) під черговий хмарочос. Зустрічаємося на сходах біля магазину», – написав Діденко.

Нагадаємо, у Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову, а допоміг зловмиснику відкрити комірку співробітник охорони магазину.

Нещодавно у столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем.