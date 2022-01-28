Заборгованість по зарплатах: скільки недоотримали кияни у 2021 році

Зменшення боргу в листопаді 2021 року спостерігалось у половини районів міста, а найсуттєвіше – у Печерському

Заборгованість із виплати заробітної плати в Києві в листопаді 2021 року зменшилася на 4,3%, тобто на 23,2 млн грн. На грудень вона становила майже 523 млн грн.

Такі дані оприлюднені в інформаційному бюлетені Головного управління статистики Києва.

На 1 грудня минулого року основна частка загальної суми боргу по виплаті зарплати припадала на промисловість (42,2%) і професійну, наукову та технічну діяльність (37,7%).

Зменшення боргу в листопаді 2021 року спостерігалось у половини районів міста, а найсуттєвіше – у Печерському районі (на 24514,6 тис. грн).

«Упродовж листопада кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 13,0% і на 1 грудня становила 15 000 осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 34 843 грн, що у 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2021 року», – йдеться у документі.

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворена за рахунок бюджетних коштів, на 1 грудня становила 18 393 800 грн, або 3,5% від обсягу заборгованості в цілому.

Як повідомлялося, уряд підвищив посадові оклади держслужбовцям. Мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах становитиме 4540 гривень.

Також у працівників клінічних лабораторій зросте зарплатня.

Згідно з нещодавно оприлюдненими статистичними даними, середній заробіток мешканців України вперше перевищив 12 тис. гривень і становить 12 174 грн. При цьому кожен п'ятий українець отримує офіційну зарплату не більше 6 тисяч. Традиційно найвищі зарплати в Києві - 17 494 грн (+ 1,4%, або 241 грн в порівнянні з вереснем), найнижчі – на Волині - 9861 грн (+ 1%, або 95 грн). Різниця в заробітках між ними збільшилася до 1,77 раза (місяць тому розрив був 1,75 раза).



