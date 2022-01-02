В столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео)
Жінка відмовилася вдягнути засіб індивідуального захисту на прохання охоронця і аргументувала своє рішення кулаками
В одному зі столичних супермаркетів жінка накинулася на охоронця через зауваження про захисну маску. Відео інциденту з’явилося у Telegram-каналі «Всевидящее Око».
Жінка відмовилася вдягнути засіб індивідуального захисту на прохання охоронця і аргументувала своє рішення кулаками.
На відео видно, що спочатку відвідувачка супермаркету розмовляла з охоронцем, а потім почала бити його.
«Викликайте поліцію», - кричала жінка.
Водночас охоронець не став бити жінку у відповідь, а намагався заспокоїти її. На підмогу прийшов його колега.
До слова, нещодавно в магазині Desigual на вул. Хрещатик, 42 молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп.
Згідно з повідомленням, охоронець пропускав до магазину осіб, які дотримуються карантинних обмежень, тобто в захисних масках.
Але пара молодих людей зайшла без масок, конфліктувала з охоронцем і самі знімали все це на відео.
Виконати вимогу охоронця одягти маску чоловік відмовився і завдав йому удар у голову.