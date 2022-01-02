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    В столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео)

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    У київському супермаркеті жінка побила охоронця через маску - В столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео)
    У київському супермаркеті жінка побила охоронця через маску
    фото: скріншот відео

    Жінка відмовилася вдягнути засіб індивідуального захисту на прохання охоронця і аргументувала своє рішення кулаками

    В одному зі столичних супермаркетів жінка накинулася на охоронця через зауваження про захисну маску. Відео інциденту з’явилося у Telegram-каналі «Всевидящее Око».

    Жінка відмовилася вдягнути засіб індивідуального захисту на прохання охоронця і аргументувала своє рішення кулаками.

    На відео видно, що спочатку відвідувачка супермаркету розмовляла з охоронцем, а потім почала бити його.

    «Викликайте поліцію», - кричала жінка.

    Водночас охоронець не став бити жінку у відповідь, а намагався заспокоїти її. На підмогу прийшов його колега.

    До слова, нещодавно в магазині Desigual на вул. Хрещатик, 42 молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп.

    Згідно з повідомленням, охоронець пропускав до магазину осіб, які дотримуються карантинних обмежень, тобто в захисних масках.

    Але пара молодих людей зайшла без масок, конфліктувала з охоронцем і самі знімали все це на відео.

    Виконати вимогу охоронця одягти маску чоловік відмовився і завдав йому удар у голову.

    Теги: Київ карантин жінка
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    В столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео)