В столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео)

У київському супермаркеті жінка побила охоронця через маску

Жінка відмовилася вдягнути засіб індивідуального захисту на прохання охоронця і аргументувала своє рішення кулаками

В одному зі столичних супермаркетів жінка накинулася на охоронця через зауваження про захисну маску. Відео інциденту з’явилося у Telegram-каналі «Всевидящее Око».

Жінка відмовилася вдягнути засіб індивідуального захисту на прохання охоронця і аргументувала своє рішення кулаками.

На відео видно, що спочатку відвідувачка супермаркету розмовляла з охоронцем, а потім почала бити його.

«Викликайте поліцію», - кричала жінка.

Водночас охоронець не став бити жінку у відповідь, а намагався заспокоїти її. На підмогу прийшов його колега.

До слова, нещодавно в магазині Desigual на вул. Хрещатик, 42 молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп.

Згідно з повідомленням, охоронець пропускав до магазину осіб, які дотримуються карантинних обмежень, тобто в захисних масках.

Але пара молодих людей зайшла без масок, конфліктувала з охоронцем і самі знімали все це на відео.

Виконати вимогу охоронця одягти маску чоловік відмовився і завдав йому удар у голову.