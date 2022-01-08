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    Охоронець столичного супермаркету допоміг злодію обікрасти покупця (відео)

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    Злодій&nbsp;вкрав із камери схову маску і туалетну воду - Охоронець столичного супермаркету допоміг злодію обікрасти покупця (відео)
    Злодій вкрав із камери схову маску і туалетну воду
    скріншот з відео

    Ймовірно, зловмисник набрехав сек'юріті, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати «свої речі»

    У Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову, а допоміг зловмиснику відкрити комірку співробітник охорони магазину. Про це передає «Оперативний» на сторінці в Facebook.

    Випадок стався в районі Академмістечка в одному з маркетів мережі «Сільпо», який розташований на вулиці Підлісній, 1.

    Про ситуацію розповіли постраждалі покупці. Вони після пограбування звернулися до адміністрації торгової точки, і перевірили записи з камери спостереження біля входу коло шафки для зберігання речей.

    За їх словами, після покупок вони прийшли забрати свої речі та виявили, що в їхній комірці у замку стирчить ключ, як і у них, але всередині – порожньо.

    «По камерах видно, що охоронець відкрив нашу комірку якомусь типу», – йдеться в публікації.

    Ймовірно, зловмисник набрехав сек'юріті, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати «свої речі». Охоронець повірив і відкрив комірку за допомогою свого дубліката.

    Також обкрадені відвідувачі супермаркету поскаржилися, що після інциденту охорона «ще й дозволила собі спілкуватися некоректно».

    Що стосується злодія, то він вкрав із камери схову маску і туалетну воду.

    «Може, хто впізнає цього любителя чужого?» – запитують громадяни, попередивши про злодія, який орудує в супермаркетах.

    Нещодавно у столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем.

    До слова, раніше у магазині Desigual на Хрещатику молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп.

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    Теги: Київ пограбування скандал магазин охорона
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    Охоронець столичного супермаркету допоміг злодію обікрасти покупця (відео)