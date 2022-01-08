Охоронець столичного супермаркету допоміг злодію обікрасти покупця (відео)

Ймовірно, зловмисник набрехав сек'юріті, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати «свої речі»

У Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову, а допоміг зловмиснику відкрити комірку співробітник охорони магазину. Про це передає «Оперативний» на сторінці в Facebook.

Випадок стався в районі Академмістечка в одному з маркетів мережі «Сільпо», який розташований на вулиці Підлісній, 1.

Про ситуацію розповіли постраждалі покупці. Вони після пограбування звернулися до адміністрації торгової точки, і перевірили записи з камери спостереження біля входу коло шафки для зберігання речей.

За їх словами, після покупок вони прийшли забрати свої речі та виявили, що в їхній комірці у замку стирчить ключ, як і у них, але всередині – порожньо.

«По камерах видно, що охоронець відкрив нашу комірку якомусь типу», – йдеться в публікації.

Ймовірно, зловмисник набрехав сек'юріті, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати «свої речі». Охоронець повірив і відкрив комірку за допомогою свого дубліката.

Також обкрадені відвідувачі супермаркету поскаржилися, що після інциденту охорона «ще й дозволила собі спілкуватися некоректно».

Що стосується злодія, то він вкрав із камери схову маску і туалетну воду.

«Може, хто впізнає цього любителя чужого?» – запитують громадяни, попередивши про злодія, який орудує в супермаркетах.

Нещодавно у столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем.

До слова, раніше у магазині Desigual на Хрещатику молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп.