У Києві на Поштовій площі увімкнуть цілодобові веб-камери під час розкопок



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Камери почнуть працювати, як тільки відновлять розкопки на Поштовій площі

У місці розкопок на Поштовій площі в Києві увімкнуть цілодобові веб-камери, аби охочі могли слідкувати за археологічними дослідженнями.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» Максим Калінін.

Камери почнуть працювати, як тільки відновлять розкопки на Поштовій площі.

«Як тільки фахівці почнуть археологічні дослідження, на місці будуть увімкнені веб-камери, які працюватимуть у режимі онлайн 24 години на добу, і кожен охочий зможе слідкувати за ходом археологічних досліджень», — сказав Калінін.

Калінін зазначив, що найближчим часом Інститут археології має визначити фахівця, який буде проводити розкопки.

Нагадаємо, напередодні Інститут археології несподівано спростував висновки Інститутів історії, філософії та джерелознавства щодо історичного значення місця, де мають звести торговий центр.

В Інституті археології при Національній академії наук заявили, що об’єкти та артефакти, знайдені під час археологічних розкопок на Поштовій площі в Києві, дійсно мають стосунок до культурної спадщини міста, але не є унікальними.

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