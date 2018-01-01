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    У Києві на п’ять днів заборонено рух транспорту Хрещатиком

    Також буде заборонено паркувати автомобілі на Алеї Героїв Небесної Сотні
    У Києві рух транспорту вулицею Хрещатик заборонять на п’ять днів - з вечора 16-го до ранку 22 лютого. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА). «Із 22:00 16 лютого до 6:00 22 лютого рух транспорту вулицею Хрещатик, від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні, в обох напрямках буде
    • Вчора, 23:11
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    Також буде заборонено паркувати автомобілі на Алеї Героїв Небесної Сотні

    У Києві рух транспорту вулицею Хрещатик заборонять на п’ять днів - з вечора 16-го до ранку 22 лютого.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

    «Із 22:00 16 лютого до 6:00 22 лютого рух транспорту вулицею Хрещатик, від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні, в обох напрямках буде заборонено», - йдеться у повідомленні.

    Крім цього, рух усіх видів транспортних засобів буде заборонено з 20:00 17 лютого до 24:00 18 лютого вулицею Хрещатик - від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі.

    Згодом буде повідомлено про зміну руху маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування у місцях заборони руху транспортних засобів.

    Зазначається, що з 18 до 20 лютого буде заборонено паркувати автомобілі на Алеї Героїв Небесної Сотні та прилеглих територіях.

    Перекриття діятиме в рамках вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, що відбувається в столиці щорічно 20 лютого.

    Київ громадський транспорт КМДА
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