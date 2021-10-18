Мешканці багатоповерхівки на Осокорках другу добу сидять без світла

Спеціалісти намагаються підключити будинок до тимчасової електрощитової та частково повернути світло до будинку

Мешканці будинку на вул. Бориса Гмирі, 10/40 у Дарницькому районі Києва другу добу сидять без світла через пожежу в електрощитовій. Без електропостачання залишилися понад 200 квартир. Про це повідомляє телеканал «Київ».

Пожежа сталася у щитовій будинку 17 жовтня. Електрощитова згоріла вщент, адже пожежники 40 хвилин не могли розпочати гасіння пожежі. «Приїхали пожежники, 40 хвилин ніхто нічого не міг почати робити, бо ДТЕК не могла відключити будинок від електроенергії. Пожежники не могли гасити вогонь водою, адже будинок був під напругою. Коли будинок відключили, у щитовій вже все встигло вигоріти», – розповів мешканець будинку Артем Прилуцький.

У будинку повністю вигоріла електрощитова Фото: скріншот із відео

Причину пожежі досі не встановлено, потрібна експертиза приміщення.

Мешканці обурені, адже будинок зданий в експлуатацію декілька років тому, щитовій 2–3 роки, зараз її доведеться повністю ремонтувати і це дорого. «Ми вже зв’язалися з заводом, зараз замовили щити, нам порахують, скільки це буде коштувати. Надішлють нам рахунки і будемо далі працювати», – зазначив директор керуючої компанії Микола Виноград. Він додав, що у фірми таких грошей немає. Тому половину суми за ремонт доведеться сплачувати мешканцям.

Натомість мешканці будинку відмовляються вкладати гроші в ремонт. Кажуть, що щомісяця відправляють великі кошти на утримання будинку та прибудинкової території. «Ми фактично не бачимо, на що йдуть ці гроші, починаючи від прибирання сміття до більш серйозних питань. На сьогодні за трикімнатну квартиру доводиться сплачувати 800–900 гривень», – каже мешканець будинку Володимир.

Представники керуючої компанії зазначили, що наразі фахівці у підвалі обстежують електропроводи на їх цілісність та придатність до використання. Також спеціалісти намагаються підключити будинок до тимчасової щитової та частково повернути світло до будинку. Мешканці ж звертаються до контакт-центру міста та районної влади за допомогою.

Як повідомлялося, мешканці нового житлового комплексу «Нивки-Парк» на проспекті Перемоги, 67 кілька діб без електрики. Світло у восьми багатоповерхівках пропало 15 жовтня, однак жодні ремонтні роботи не велися у вихідні. З офіційними даними, наданими самим ЖК, причиною відключення стало пошкодження кабелю високої напруги

До слова, 6 жовтня на вул. Анни Ахматової, 14 у Дарницькому районі Києва співробітники комунальної служби не могли потрапити у трансформаторну підстанцію через припаркований автомобіль. Дівчина припаркувала свій автомобіль Chevrolet прямо перед входом, а в цей час 16 будинків сиділи без світла.