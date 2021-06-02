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    У Києві родичі влаштували різанину через комунальні платежі

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    Поліція затримала&nbsp;33-річного уродженця Дніпропетровської області&nbsp; - У Києві родичі влаштували різанину через комунальні платежі
    Поліція затримала 33-річного уродженця Дніпропетровської області 
    Фото: Нацполіція

    Оперативники затримали чоловіка, який ножем поранив родича

    У будинку на вулиці Садовій у Святошинському районі Києва стався конфлікт між чоловіками через гроші за сплату комунальних послуг. У результаті 35-річного чоловіка було госпіталізовано з пораненням грудної клітини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці події правоохоронці поспілкувалися з очевидцями та з’ясували, що у будинку спільно проживають дві сім’ї: рідні сестри з чоловіками та дітьми.

    «Між сімейними парами виник конфлікт через гроші за сплату комунальних послуг. У ході сварки один із чоловіків схопив ніж та вдарив ним іншого у груди. Після цього зловмисник разом із дружиною залишив помешкання. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує», – розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

    Під час проведення оперативно-пошукових заходів працівники кримінальної поліції встановили місце перебування ймовірного підозрюваного. Чоловік переховувався у квартирі товаришів на вулиці Чорнобильській. Із собою він мав пакет, в якому знаходився одяг, ймовірно, зі слідами крові, та ніж. Ці речі правоохоронці вилучили для проведення експертизи.

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    У Києві родичі влаштували різанину через комунальні платежі
    У Києві родичі влаштували різанину через комунальні платежі

    33-річного уродженця Дніпропетровської області поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту повідомлено про підозру у скоєні злочину та суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, у Києві між братами виникла сварка, під час якої старший чоловік взяв револьвер «Флобер» та вистрелив кілька разів у груди та шию молодшому брату.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал злочин
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    У Києві родичі влаштували різанину через комунальні платежі