У Києві не працюватимуть три станції метро

Обмеження (не закриття) можливі на станції метро «Олімпійська» – перед початком матчу.

На НСК «Олімпійський» розпочнеться гра між командами «Динамо» (Київ) та «Вільяреал» (Іспанія).

У Києві, в четвер, 11 березня на трьох станціях метрополітену може бути встановлено обмеження на вхід для пасажирів.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, о 19:55 на НСК «Олімпійський» розпочнеться гра між командами «Динамо» (Київ) та «Вільяреал» (Іспанія).

Обмеження (не закриття) можливі на станції метро «Олімпійська» – перед початком матчу. Після закінчення спортивної події – «Олімпійська» «Палац спорт» та «Площа Льва Толстого».

Відзначимо, що в столичному метрополітені продовжують встановлювати антивандальні турнікети. Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.

Нагадаємо, що станція метро «Героїв Дніпра» тріснула навпіл. Опубліковано фото.