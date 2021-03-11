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    У Києві не працюватимуть три станції метро

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    Обмеження (не закриття) можливі на станції метро&nbsp;&laquo;Олімпійська&raquo;&nbsp;&ndash; перед початком матчу. - У Києві не працюватимуть три станції метро
    Обмеження (не закриття) можливі на станції метро «Олімпійська» – перед початком матчу.

    На НСК «Олімпійський» розпочнеться гра між командами «Динамо» (Київ) та «Вільяреал» (Іспанія).

    У Києві, в четвер, 11 березня на трьох станціях метрополітену може бути встановлено обмеження на вхід для пасажирів.

    Як повідомили в пресслужбі КМДА, о 19:55 на НСК «Олімпійський» розпочнеться гра між командами «Динамо» (Київ) та «Вільяреал» (Іспанія).

    Обмеження (не закриття) можливі на станції метро «Олімпійська» – перед початком матчу. Після закінчення спортивної події – «Олімпійська» «Палац спорт» та «Площа Льва Толстого».

    Відзначимо, що в столичному метрополітені продовжують встановлювати антивандальні турнікети. Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.

    Нагадаємо, що станція метро «Героїв Дніпра» тріснула навпіл. Опубліковано фото.

    Теги: Київ спорт метро Іспанія КМДА
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