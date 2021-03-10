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    Київ шукає знаменитостей для популяризації щеплення

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    Охочих взяти участь в популяризації вакцини закликають заповнити форму на сайті Департаменту охорони здоровʼя - Київ шукає знаменитостей для популяризації щеплення
    Охочих взяти участь в популяризації вакцини закликають заповнити форму на сайті Департаменту охорони здоровʼя
    Ілюстративне фото

    Учасники комунікаційної кампанії зможуть отримати щеплення залишками вакцин

    Відомі особи, публічні та громадські діячі можуть претендувати на щеплення залишками вакцини у випадку, якщо вони власним прикладом допоможуть популяризувати вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Відповідне повідомлення зʼявилося на сайті Київської міськдержадміністрації.

    Зокрема Департамент охорони здоровʼя КМДА закликає всіх охочих взяти участь у кампанії популяризації щеплення заповнити спеціальну анкету онлайн.

    При цьому у Департаменті наголошують, що зареєстровані таким чином публічні та громадські діячі наразі мають право не на пріоритетну вакцинацію, а на щеплення залишками доз. Збір інформації здійснюється згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.03.2021 № 369.

    Нагадуємо, що відповідно до наказу МОЗ № 369, з метою зниження ризиків невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах, та у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована відмова від вакцинації, виявлено протипоказання до вакцинації, зафіксована відсутність людей у кількості, що унеможливлює повне використання відкритих флаконів з вакциною від коронавірусної хвороби Covid-19 (у відповідності до інструкції виробника) та може призвести до утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби Covid-19 після закінчення сесії, рекомендується залучати до такої вакцинальної сесії публічних та громадських діячів з метою популяризації вакцинації та на підтримку комунікаційної кампанії.

    Як повідомлялося раніше, щеплення залишками вакцин публічно зробили колишній народний депутат Сергій Лещенко та народний депутат нинішнього скликання Олексій Гончаренко, а також єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій.

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    Теги: Сергій Лещенко Київ депутат Олексій Гончаренко КМДА хвороби щеплення коронавірус
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