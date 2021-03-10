Київ шукає знаменитостей для популяризації щеплення

Учасники комунікаційної кампанії зможуть отримати щеплення залишками вакцин

Відомі особи, публічні та громадські діячі можуть претендувати на щеплення залишками вакцини у випадку, якщо вони власним прикладом допоможуть популяризувати вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Відповідне повідомлення зʼявилося на сайті Київської міськдержадміністрації.

Зокрема Департамент охорони здоровʼя КМДА закликає всіх охочих взяти участь у кампанії популяризації щеплення заповнити спеціальну анкету онлайн.

При цьому у Департаменті наголошують, що зареєстровані таким чином публічні та громадські діячі наразі мають право не на пріоритетну вакцинацію, а на щеплення залишками доз. Збір інформації здійснюється згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.03.2021 № 369.

Нагадуємо, що відповідно до наказу МОЗ № 369, з метою зниження ризиків невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах, та у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована відмова від вакцинації, виявлено протипоказання до вакцинації, зафіксована відсутність людей у кількості, що унеможливлює повне використання відкритих флаконів з вакциною від коронавірусної хвороби Covid-19 (у відповідності до інструкції виробника) та може призвести до утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби Covid-19 після закінчення сесії, рекомендується залучати до такої вакцинальної сесії публічних та громадських діячів з метою популяризації вакцинації та на підтримку комунікаційної кампанії.

Як повідомлялося раніше, щеплення залишками вакцин публічно зробили колишній народний депутат Сергій Лещенко та народний депутат нинішнього скликання Олексій Гончаренко, а також єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій.