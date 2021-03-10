Не дочекались допомоги: оприлюднено статистику смертей у київському метрополітені

Переважно пасажири помирали від інфаркту чи раптової зупинки серця

За період з вересня 2018 по березень 2019 років на платформах столичного метрополітену померло 15 чоловік. Мова йде про людей, яким не було вчасно надано медичну допомогу, повідомляє 44.ua з посиланням на депутата Київради Олесю Пинзеник.

За її словами, ці пасажири померли в результаті раптової зупинки серця, інфаркту або інших хвороб. Медики швидкої допомоги, які приїжджали на виклик на місце інциденту, лише констатували смерть людей.

Таку статистику вдалося зібрати активістам, які займалися проєктом «РеаніМетро», в рамках якого на станціях метрополітену в Києві планували встановити дефібрилятори – прилад, що використовується в медицині для електроімпульсної терапії грубих порушень серцевого ритму.

Як повідомлялося раніше, монтаж дефібріляторів на платформах 19 станцій київської підземки було завершено 1 березня.