  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Не дочекались допомоги: оприлюднено статистику смертей у київському метрополітені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для надання екстреної допомоги на платформах київського метро встановили дефібрилятори - Не дочекались допомоги: оприлюднено статистику смертей у київському метрополітені
    Для надання екстреної допомоги на платформах київського метро встановили дефібрилятори
    Фото: «Громадське»

    Переважно пасажири помирали від інфаркту чи раптової зупинки серця

    За період з вересня 2018 по березень 2019 років на платформах столичного метрополітену померло 15 чоловік. Мова йде про людей, яким не було вчасно надано медичну допомогу, повідомляє 44.ua з посиланням на депутата Київради Олесю Пинзеник.

    За її словами, ці пасажири померли в результаті раптової зупинки серця, інфаркту або інших хвороб. Медики швидкої допомоги, які приїжджали на виклик на місце інциденту, лише констатували смерть людей.

    Таку статистику вдалося зібрати активістам, які займалися проєктом «РеаніМетро», в рамках якого на станціях метрополітену в Києві планували встановити дефібрилятори – прилад, що використовується в медицині для електроімпульсної терапії грубих порушень серцевого ритму.

    Як повідомлялося раніше, монтаж дефібріляторів на платформах 19 станцій київської підземки було завершено 1 березня.

    Теги: Київ метро смерть чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies