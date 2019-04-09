У Києві не відключено від опалення лише 24 житлових будинки



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Надання послуги теплопостачання наразі припинено 14 318 споживачам

У Києві продовжується планове відключення теплопостачання. Станом на 14:00 9 квітня, від послуги централізованого опалення вже відключено 99,8% житлових будинків. Про це повідомили у КП «Київтеплоенерго».

Загалом надання послуги теплопостачання наразі припинено 14 318 споживачам, серед яких житлові будинки (у тому числі відомчі будинки, ЖБК і ОСББ), об’єкти соціально-побутової сфери, дитячі садки та школи, лікувальні заклади.

КП «Київтеплоенерго» продовжує надавати послуги централізованого опалення у 1 365 будівлях, до яких входять:

24 житлових будинки (ті будівлі, постачання теплоносія до яких відбувається з одного теплопункту разом із закладами соціальної сфери);

796 адміністративних будинків та об’єктів соціально-побутової сфери;

57 навчальних закладів (технікумів, інститутів);

162 дитячих садочки;

127 шкіл;

199 лікувальних закладів.

Рішення про припинення теплопостачання у закладах соціальної сфери – медичних закладах, школах, дитячих садках тощо - приймає адміністрація цього закладу. Тому відключення зазначених будівель КП «Київтеплоенерго» здійснює відповідно до індивідуальних заявок.

Нагадаємо, 6 квітня у Києві завершився опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Міська влада прийняла відповідне рішення на основі температурних показників та враховуючи подальше стрімке потепління. Відповідно до чинного законодавства, опалювальний сезон завершується, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб перевищує +8 градусів.