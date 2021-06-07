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    У Києві невідомі викрали лавочки для відпочинку (відео)

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    Злодії спочатку перерізали ланцюги, якими були прив&rsquo;язані лавочки до огорожі, а потім погрузили у свій бус - У Києві невідомі викрали лавочки для відпочинку (відео)
    Злодії спочатку перерізали ланцюги, якими були прив’язані лавочки до огорожі, а потім погрузили у свій бус
    Фото: Київ оперативний

    Злочин зафіксували камери відеонагляду

    Сьогодні, 7 червня, невідомі особи викрали лавочки на вул. Антона Цедіка, 18 у Шевченківському районі Києва (місцевість Шулявка). Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Злочин стався о 5 годині ранку і був зафіксований камерами відеонагляду.

    На відео з камер видно, як двоє чоловіків спочатку перерізали ланцюги, якими були прив’язані лавочки до огорожі, а потім погрузили у свій мікроавтобус Mercedes і вивезли.

    Усіх, хто впізнає зловмисників або ж їхній транспорт, просять повідомити.

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    Теги: Київ кримінал благоустрій парк злочин
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    У Києві невідомі викрали лавочки для відпочинку (відео)