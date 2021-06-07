У Києві невідомі викрали лавочки для відпочинку (відео)

Злодії спочатку перерізали ланцюги, якими були прив’язані лавочки до огорожі, а потім погрузили у свій бус

Злочин зафіксували камери відеонагляду

Сьогодні, 7 червня, невідомі особи викрали лавочки на вул. Антона Цедіка, 18 у Шевченківському районі Києва (місцевість Шулявка). Про це повідомляє «Київ оперативний».

Злочин стався о 5 годині ранку і був зафіксований камерами відеонагляду.

На відео з камер видно, як двоє чоловіків спочатку перерізали ланцюги, якими були прив’язані лавочки до огорожі, а потім погрузили у свій мікроавтобус Mercedes і вивезли.

Усіх, хто впізнає зловмисників або ж їхній транспорт, просять повідомити.

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