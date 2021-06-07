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    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)

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    Хатинка-ананас, в якій живе Губка Боб, збудована із дерев&rsquo;яних кругляків - У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    Хатинка-ананас, в якій живе Губка Боб, збудована із дерев’яних кругляків
    Фото: Київзеленбуд

    Для оформлення виставки висадили 35 тисяч квітів

    У парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва відкрилася літня квіткова виставка.

    На даний момент на центральній алеї парку представлено три локації з героями улюблених мультиків. Діти в захваті від Губки Боба й Патріка, смурфиків майже їхнього зросту та Angry birds. І до кожного героя можна підійти поближче, роздивитися, сфотографуватися. Про це повідомляє комунальне обєднання «Київзеленбуд».

    Для створення виставки працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району висадили 35 тисяч квітів. Каркаси більшості героїв створені із металевих конструкцій. Для оформлення окремих елементів використали мох, деревину, фанеру, рулонний газон.

    Протягом літа виставка поповниться ще двома локаціями із Баранчиком Шоном та Октанавтами.

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    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)
    Фото: Київзеленбуд

    Як повідомлялося, у Києві створено 746 зелених зон, із яких 128 парків та 618 скверів загальною площею 8,046 тис. гектарів.

    Також у Києві втілюють ідею висадження живих огорож замість металевих парканів для захисту територій та очищення повітря. Зокрема, таке огородження з’явилося в парку Захисників України на вул. Вінницькій у Солом’янському районі.

    Теги: Київ виставка парк квіти
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    У столичному парку «Перемога» ожили герої мультфільмів (фото, відео)