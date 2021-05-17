  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У сквері в центрі Києва з’явилась цікава інсталяція у вигляді лави (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інсталяція&nbsp;&laquo;Усьому свій час&raquo; у Сквері київських інтелігентів - У сквері в центрі Києва з’явилась цікава інсталяція у вигляді лави (фото)
    Інсталяція «Усьому свій час» у Сквері київських інтелігентів
    Фото: Олександр Барабошко, Facebook

    Арт-інсталяція може стати прекрасним місцем для зустрічей та місцем для натхнення

    У Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український блогер, громадський діяч, телеведучий Олександр Барабошко.

    «На ідею надихнула зустріч з людиною, яка шукала натхнення для написання своєї першої книги. І тепер у неї та містян буде місце сили, де можна знайти ресурс, щоб зробити важливі кроки до своєї мрії. Зробити їх саме тоді, коли прийде час, адже «Усьому свій час», – зазначив він.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У сквері в центрі Києва з’явилась цікава інсталяція у вигляді лави (фото)
    У сквері в центрі Києва з’явилась цікава інсталяція у вигляді лави (фото)
    У сквері в центрі Києва з’явилась цікава інсталяція у вигляді лави (фото)
    У сквері в центрі Києва з’явилась цікава інсталяція у вигляді лави (фото)
    Фото: Олександр Барабошко, Facebook

    Інсталяцію спроєктував та створив архітектор Роман Литвин. Він вбачає в інсталяції прекрасне місце для зустрічей. «Читайте книжки, поважайте дерева, які ними стали. Дерева не вижили в природі, від впливу людини вони помирають, наша задача продовжити їм життя у місті, щоб вони встигли сказати людям, все що думають про них», – написав архітектор на своїй сторінці у Facebook у дописі про нову інсталяцію.

    До слова, біля Офісу президента України на вулиці Банковій з'явилася дзеркальний інсталяція, присвячена 30-річчю Незалежності України.

    Теги: Київ книги мистецтво кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У сквері в центрі Києва з’явилась цікава інсталяція у вигляді лави (фото)