У сквері в центрі Києва з’явилась цікава інсталяція у вигляді лави (фото)

Арт-інсталяція може стати прекрасним місцем для зустрічей та місцем для натхнення

У Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український блогер, громадський діяч, телеведучий Олександр Барабошко.

«На ідею надихнула зустріч з людиною, яка шукала натхнення для написання своєї першої книги. І тепер у неї та містян буде місце сили, де можна знайти ресурс, щоб зробити важливі кроки до своєї мрії. Зробити їх саме тоді, коли прийде час, адже «Усьому свій час», – зазначив він.

Інсталяцію спроєктував та створив архітектор Роман Литвин. Він вбачає в інсталяції прекрасне місце для зустрічей. «Читайте книжки, поважайте дерева, які ними стали. Дерева не вижили в природі, від впливу людини вони помирають, наша задача продовжити їм життя у місті, щоб вони встигли сказати людям, все що думають про них», – написав архітектор на своїй сторінці у Facebook у дописі про нову інсталяцію.

До слова, біля Офісу президента України на вулиці Банковій з'явилася дзеркальний інсталяція, присвячена 30-річчю Незалежності України.