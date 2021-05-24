Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)

Лава вже користується популярністю серед студентів та місцевих мешканців

Лавку вподобали і діти, і молодь, і люди старшого віку

На Політехнічній у Києві створили нову багатофункціональну зону відпочинку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook один з ініціаторів проєкту Андрій Єрофєєв

Цікаву лавку зробили студенти та випускники КПІ, мешканці Солом'янки, KPI urban squad та ORFO Universal Design.

«Зараз люди вже почали взаємодіяти з лавкою. Сідають та відпочивають, спілкуються з друзями та навіть кажуть, що планують писати тут дипломну роботу. Бабусі і дідусі фотографуються, а ролери спробували задіяти лавку, як рампу», – розповів Єрофєєв.

Він запрошує усіх охочих прийти і протестувати зону відпочинку.

Автори проєкту отримали від міських служб усі дозволи на встановлення лавки.

Зона відпочинку складається з п’яти квадратних блоків висотою від 20 до 60 см і довжиною кожного блока 1,5 м. Її загальна площа 11,25 кв. м. Лава виготовлена із сосни.

Як повідомлялося, нещодавно у Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».