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    Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)

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    Лава вже користується популярністю серед студентів та місцевих мешканців - Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)
    Лава вже користується популярністю серед студентів та місцевих мешканців
    Фото: Андрій Єрофєєв, Facebook

    Лавку вподобали і діти, і молодь, і люди старшого віку

    На Політехнічній у Києві створили нову багатофункціональну зону відпочинку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook один з ініціаторів проєкту Андрій Єрофєєв

    Цікаву лавку зробили студенти та випускники КПІ, мешканці Солом'янки, KPI urban squad та ORFO Universal Design.

    «Зараз люди вже почали взаємодіяти з лавкою. Сідають та відпочивають, спілкуються з друзями та навіть кажуть, що планують писати тут дипломну роботу. Бабусі і дідусі фотографуються, а ролери спробували задіяти лавку, як рампу», – розповів Єрофєєв.

    Він запрошує усіх охочих прийти і протестувати зону відпочинку.

    Автори проєкту отримали від міських служб усі дозволи на встановлення лавки.

    Зона відпочинку складається з п’яти квадратних блоків висотою від 20 до 60 см і довжиною кожного блока 1,5 м. Її загальна площа 11,25 кв. м. Лава виготовлена із сосни.

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    Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)
    Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)
    Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)
    Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)
    Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно у Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».

    Теги: Київ студенти благоустрій кияни
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    Біля КПІ встановили багатофункціональну лавку (фото)