У Києві невідомий «замінував» супермаркет



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Фото: Інформатор Персонал супермаркету було евакуйовано

Дзвінок про мінування був здійснений з мобільного телефону

У понеділок, 10 вересня, невідомий повідомив про мінування супермаркету «ЕКО маркет» у Києві.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами співробітників поліції, весь персонал супермаркету евакуювали і огородили всю будівлю стрічкою. Велося обстеження приміщень вибухотехніками і кінологами. А також розшукується чоловік, який повідомив про замінування всієї будівлі супермаркету. Відомо також, що дзвінок був здійснений з мобільного телефону.

На місці працювали вибухотехніки, кінологи, патрульна поліція. Також чергували медики та пожежники.

Як повідомлялося, 10 вересня станція метро «Дорогожичі» була зачинена на вхід та вхід через анонімний дзвінок про замінування.