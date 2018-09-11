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    У Києві невідомий «замінував» супермаркет

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    Персонал супермаркету було евакуйовано - У Києві невідомий «замінував» супермаркет
    Фото: Інформатор
    Персонал супермаркету було евакуйовано

    Дзвінок про мінування був здійснений з мобільного телефону

    У понеділок, 10 вересня, невідомий повідомив про мінування супермаркету «ЕКО маркет» у Києві.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами співробітників поліції, весь персонал супермаркету евакуювали і огородили всю будівлю стрічкою. Велося обстеження приміщень вибухотехніками і кінологами. А також розшукується чоловік, який повідомив про замінування всієї будівлі супермаркету. Відомо також, що дзвінок був здійснений з мобільного телефону.

    На місці працювали вибухотехніки, кінологи, патрульна поліція. Також чергували медики та пожежники.

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    У Києві невідомий «замінував» супермаркет
    У Києві невідомий «замінував» супермаркет
    У Києві невідомий «замінував» супермаркет
    У Києві невідомий «замінував» супермаркет
    У Києві невідомий «замінував» супермаркет
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 10 вересня станція метро «Дорогожичі» була зачинена на вхід та вхід через анонімний дзвінок про замінування.

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