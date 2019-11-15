  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Морози не за горами: у Києві створено оперативний штаб допомоги безхатченкам

    • Розсилка
    Морози не за горами: у Києві створено оперативний штаб допомоги безхатченкам

    На вулицях міста працюватимуть соціальні патрулі

    У Києві з 1 грудня 2019 року до 1 квітня 2020 року організовується соціальне патрулювання для забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям. Відповідним розпорядженням Київської міської держадміністрації утворено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам та координації соціального патрулювання у столиці у зимовий період. Штаб очолила заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє пресслужба адміністрації.

    «На сьогодні в Києві перебуває велика кількість осіб без визначеного місця проживання, які живуть на вокзалах, сміттєзвалищах, у переходах, під’їздах будинків та пустирях. Усі ці люди перебувають за межею бідності. Особливо важко таким людям взимку, і тому щорічно у зимовий період у зв’язку із різким зниженням температури повітря та настанням стійких холодів у Києві проводиться соціальне патрулювання», – зазначила вона.

    На базі Будинку соціального піклування створять виїзні бригади для соціального патрулювання. Департаменту соціальної політики доручено за несприятливих погодних умов у зимовий період винайти можливість щодо збільшення на 30% кількості ліжко-місць у Будинку соціального піклування (на вулиці Суздальській, 4/6), Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (с. Ясногородка Вишгородського району Київської області).

    Штаби координації соціального патрулювання взимку та заходи щодо роботи з бездомними також мають розробити районні державні адміністрації.

    Разом із тим, до Управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції буде направлено прохання організувати чергування працівників поліції для охорони громадського правопорядку у місцях роботи виїзних бригад.

    Надання підтримки безпритульним громадянам сприятиме оздоровленню криміногенної обстановки у столиці, посилить пожежну безпеку, оскільки значна кількість пожеж у столиці узимку виникає на горищах, у підвалах та відселених будівлях зазначеною категорією осіб.

     

    соціум КМДА кияни безхатченки піклування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ