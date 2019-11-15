Морози не за горами: у Києві створено оперативний штаб допомоги безхатченкам



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На вулицях міста працюватимуть соціальні патрулі

У Києві з 1 грудня 2019 року до 1 квітня 2020 року організовується соціальне патрулювання для забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям. Відповідним розпорядженням Київської міської держадміністрації утворено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам та координації соціального патрулювання у столиці у зимовий період. Штаб очолила заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє пресслужба адміністрації.

«На сьогодні в Києві перебуває велика кількість осіб без визначеного місця проживання, які живуть на вокзалах, сміттєзвалищах, у переходах, під’їздах будинків та пустирях. Усі ці люди перебувають за межею бідності. Особливо важко таким людям взимку, і тому щорічно у зимовий період у зв’язку із різким зниженням температури повітря та настанням стійких холодів у Києві проводиться соціальне патрулювання», – зазначила вона.

На базі Будинку соціального піклування створять виїзні бригади для соціального патрулювання. Департаменту соціальної політики доручено за несприятливих погодних умов у зимовий період винайти можливість щодо збільшення на 30% кількості ліжко-місць у Будинку соціального піклування (на вулиці Суздальській, 4/6), Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (с. Ясногородка Вишгородського району Київської області).

Штаби координації соціального патрулювання взимку та заходи щодо роботи з бездомними також мають розробити районні державні адміністрації.

Разом із тим, до Управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції буде направлено прохання організувати чергування працівників поліції для охорони громадського правопорядку у місцях роботи виїзних бригад.

Надання підтримки безпритульним громадянам сприятиме оздоровленню криміногенної обстановки у столиці, посилить пожежну безпеку, оскільки значна кількість пожеж у столиці узимку виникає на горищах, у підвалах та відселених будівлях зазначеною категорією осіб.