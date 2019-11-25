На Центральному залізничному вокзалі відкрився пункт обігріву (фото)



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У пункті обігріву є зал із місцями для сидіння Фото: Солом'янська РДА

З наближенням зими у Києві відкриваються пункти обігріву

На Центральному залізничному вокзалі працює пункт обігріву, який приймає бездомних громадян та всіх, хто потребує допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Солом’янської районної держадміністрації.

Пункт обігріву можна знайти біля критого паркінгу залізничного вокзалу, вхід — поруч з готелем «Ibis». У ньому є зал із місцями для сидіння, туалет і душова кімната.

Також у Солом'янському районі цілодобово працює пункт обігріву в Будинку соціального піклування на вул. Суздальська, 4/6. Незабаром запрацюють пункти обігріву ще на вул. Волинська, 2 та на бульварі Вацлава Гавела, 83А.

Як повідомлялося, на Печерську з 22 листопада працюють чотири пункти обігріву.

Також у Києві з 1 грудня 2019 року до 1 квітня 2020 року організовується соціальне патрулювання для забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям.