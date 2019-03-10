Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)



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Сталося декілька інцидентів із падінням дерев

Сильний вітер у Києві наробив лиха.

За даними «Києва оперативного», на Саперно-Слобідській, 10, здуло залізну конструкцію і вітром віднесло на припарковані авто.

Другий подібний інцидент стався на вулиці Мазепи, 10.

У Коцюбинському, що поблизу Києва, сильний вітер повалив на дорогу дерево, яке пошкодило автівку.

За даними dtp.kiev.ua, у Дніпровському районі по вул. Сулеймана Стальського 10 впало дерево, трохи подряпавши машину. На місце приїхали рятувальники, які прибрали дерево. Також на місце прибули представники ЖЕКу 408 і поліція.

Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

Зокрема, близько 07:30 год по вулиці Рибній шквальним вітром було пошкоджено дах будинку, який впав на припарковану машину. Автомобіль зазнав ушкоджень.