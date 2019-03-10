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    Новини

    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)

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    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)

    Сталося декілька інцидентів із падінням дерев

    Сильний вітер у Києві наробив лиха.

    За даними «Києва оперативного», на Саперно-Слобідській, 10, здуло залізну конструкцію і вітром віднесло на припарковані авто.

    Другий подібний інцидент стався на вулиці Мазепи, 10.

    У Коцюбинському, що поблизу Києва, сильний вітер повалив на дорогу дерево, яке пошкодило автівку.

    За даними dtp.kiev.ua, у Дніпровському районі по вул. Сулеймана Стальського 10 впало дерево, трохи подряпавши машину. На місце приїхали рятувальники, які прибрали дерево. Також на місце прибули представники ЖЕКу 408 і поліція.

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    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)
    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)
    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)
    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)
    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)
    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)
    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)
    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)
    Сильний вітер завдав збитків киянам (фото)

    Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

    У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

    Зокрема, близько 07:30 год по вулиці Рибній шквальним вітром було пошкоджено дах будинку, який впав на припарковану машину. Автомобіль зазнав ушкоджень.

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