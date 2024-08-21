У Києві повітряна тривога тривала 14 хвилин

У столиці вдруге пролунали сирени

У ніч на 21 серпня у більшості регіонів України триває повітряна тривога. У Київській області сирени пролунали 1:41. О 4:18 тривогу оголосили в столиці. Влада просить терміново пройти в укриття. Тривогу оголосили через ворожі безпілотники. Київська військова адміністрація повідомила, що в області та на підступах до столиці ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони.

«Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.

О 4:31 оголосили відбій повітряної тривоги у Києві.

Мапа повітряних тривог виглядала таким чином: