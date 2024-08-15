Росія атакувала Полтавщину ракетами

У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів

Під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині, лунали вибухи. Про це повідомляли кореспонденти «Суспільного».

Близько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

Близько 4 ранку Повітряні Сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. О 04:58 повідомили про рух ракет на Полтавську область.

Наразі у Полтавській області триває тривога через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, 14 серпня під вечір у місті Лубни Полтавської області пролунали звуки вибухів. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

До слова, у ніч на 4 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників типу Shahed, а також крилатих ракет. Також стало відомо про вибухи у Харкові та у Миргороді Полтавської області.

Зранку в «Укрзалізниці» заявили про обстріл залізничної інфраструктури в регіоні, внаслідок чого виникла затримка поїздів Харківського напрямку.