У Харкові лунають вибухи

Харків знову під атакою російських дронів

Сьогодні, 8 серпня, о 23:10 у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Офіційних коментарів щодо причин вибуху поки що немає. Нагадаємо, що повітряна тривога у Харківській області була оголошена о 11:19 і триває досі. Нагадаємо, що раніше військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.