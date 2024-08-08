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У Харкові лунають вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Харкові лунають вибухи
Жителів Харкова просять не ігорувати сигнал Повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Харків знову під атакою російських дронів

Сьогодні, 8 серпня, о 23:10 у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

 

Офіційних коментарів щодо причин вибуху поки що немає. Нагадаємо, що повітряна тривога у Харківській області була оголошена о 11:19 і триває досі. Нагадаємо, що раніше військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.

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Теги: прикордонники вибух військові евакуація тривога

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