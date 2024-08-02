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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

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Станом на 10:46 у всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. Об 11:12 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку фото 1

Нагадаємо, російські загарбники просуваються поблизу Сватового, Часового Яру та зміцнюють позиції в районі Кліщіївки.

До слова, у ніч на 2 серпня в російському Курську пролунали вибухи, а в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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