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Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Уранці 17 серпня ворог атакував Суми
фото: Олексій Дрозденко

У Сумах внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в районі проспекту Свободи

ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт Курщини. У Сумах пролунав потужний вибух. Туреччину охопили десятки лісових пожеж. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

У Сумах пролунав потужний вибух

Уранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи. Про це заявив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

«Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби», – повідомив Дрозденко.

За його словами, пошук постраждалих продовжується. Наразі одній людині надано допомогу.

Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків. Через годину можна буде подати заявку.

ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт Курщини

Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Аналітики зазначили, що росіяни просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині. Водночас повідомляється, що Сили Оборони звільнили Борки на Курщині.

Раніше у соцмережах поширювалося фото, на якому було видно як український військовослужбовець стоїть поряд із будівлею «Пошти Росії». На кадр також потрапила вивіска Борківської сільської ради.

Влада Білгородщини закриває в'їзд до п'яти прикордонних населених пунктів

У Білгородській області РФ планують закрити в’їзд до п’яти прикордонних з Україною населених пунктів та відселити жителів. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

«З 19 серпня в п'яти населених пунктів області закриваємо в’їзд, відселяємо жителів і допомагаємо вивезти майно», – сказав російський чиновник.

За його словами, у Гайворонському окрузі закриють в’їзд до чотирьох населених пунктів: у село Новобудівка-Друга та селища Радгоспний, Добропілля і Козачок. У Валуйському окрузі – у селі Новопетрівка. Крім того, Гладков зазначив, що у Красноярузькому районі тимчасово закривають в'їзд у село Колотилівка.

Туреччину охопили десятки лісових пожеж

У п'ятницю, 16 серпня, в Туреччині спалахнуло близько 47 пожеж, які поширилися через спекотну і вітряну погоду.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі повідомив, що загалом по всій країні сьогодні спалахнуло близька 47 пожеж. 30 з них узято під контроль, у 17 гасіння триває.

Зокрема триває гасіння пожежі в місті Ізмір, мешканці якого покинули свої домівки, коли їх засипало попелом.

Міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі попередив про підвищений ризик лісових пожеж на вихідних через низьку вологість, сильний вітер і високу температуру.

Іран намагався вплинути на вибори у США з допомогою штучного інтелекту

Компанія OpenAI повідомила про припинення діяльності мережі іранських акаунтів, що використовували чат-бот ChatGPT для проведення кампанії іноземного впливу на президентські вибори в США. 

ChatGPT використовувався для створення статей, які були опубліковані на п’яти веб-сайтах, що видавали себе за прогресивні чи консервативні новинні видання, а також для написання коротких коментарів у соціальних мережах англійською та іспанською мовами з облікових записів на соціальних платформах X та Instagram.

Контент переважно зосереджувався на конфлікті в Газі, присутності Ізраїлю на Олімпійських іграх і президентських виборах у США. В інших матеріалах йшлося про політику Венесуели, права латиноамериканців у США та незалежність Шотландії.  

Теги: вибух Суми вибори місто тривога

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