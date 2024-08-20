У Київській області оголосили повітряну тривогу

Слід пройти в укриття

У ніч на 20 серпня у більшості регіонів України триває повітряна тривога. У Київській області сирени пролунали 00:51. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторинговий канал Карта повітряних тривог.

У більшості областей країни тривога вже лунала і досі продовжується. Причиною цьому були ворожі БпЛА. Проте пізніше стало відомо ще й про загрозу балістики для трьох регіонів України.

Мапа повітряних тривог станом на зараз: