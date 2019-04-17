Мінфін спростив реєстрацію касових апаратів



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Всі процедури реєстрації касових апаратів будуть здійснюватися в електронному вигляді

Реєстрація РРО буде здійснюватися на підставі заяви у спрощеній формі, яку можна буде подати в електронному вигляді без додатків

Міністерство фінансів України оновило порядки ведення реєстру примірників реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів їх сервісного обслуговування, передбачивши спрощену процедуру реєстрації.

Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України з посиланням на наказ Мінфіну, тепер реєстрація РРО буде здійснюватися на підставі заяви у спрощеній формі, яку можна буде подати в електронному вигляді без додатків. Зазначається, що процедура спрощується шляхом електронного обміну документами між суб'єктами відносин у сфері застосування РРО, включаючи виробників, центри сервісного обслуговування, суб'єктів господарювання та Фіскальну службу.

У ДФС підкреслили, що всі процедури будуть здійснюватися в електронному вигляді, але за бажанням суб'єкти господарювання зможуть подати заяву про реєстрацію РРО в паперовій формі та отримати паперове реєстраційне свідоцтво.

Також нагадаємо, Державна фіскальна служба України внесла до державного реєстру 8 новітніх моделей програмно-технічних комплексів, що дозволяють реєстрацію розрахункових операцій із застосуванням персональних комп'ютерів, планшетів і смартфонів. Нові моделі будуть застосовувати учасники експериментального проекту, який триватиме до 31 грудня 2019 року. За його результатами Мінфін прийме рішення про промислову експлуатацію тих чи інших моделей.

