Стрілявся і труївся, але вижив: у Запоріжжі чоловік намагався скоїти самогубство кількома способами

Потерпілого госпіталізували з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом

У Запоріжжі медики врятували чоловіка, який спробував накласти на себе руки одразу двома способами. Про це у Facebook повідомив Запорізький Центр невідкладної допомоги та медицини катастроф.

47-річний чоловік наніс собі вогнепальне поранення і намагався отруїтися вихлопними газами автомобіля.

На місце прибула реанімаційна бригада.

Потерпілого госпіталізували з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом.

Нагадаємо, в Одеській області загинув чоловік, який ліг на рейки перед поїздом. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 3 серпня.

Загиблий – 28-річний житель курортного селища Затока.

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