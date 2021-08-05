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    Стрілявся і труївся, але вижив: у Запоріжжі чоловік намагався скоїти самогубство кількома способами

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    Стрілявся і труївся, але вижив: у Запоріжжі чоловік намагався скоїти самогубство кількома способами
    Фото з відкритих джерел

    Потерпілого госпіталізували з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом

    У Запоріжжі медики врятували чоловіка, який спробував накласти на себе руки одразу двома способами. Про це у Facebook повідомив Запорізький Центр невідкладної допомоги та медицини катастроф.

    47-річний чоловік наніс собі вогнепальне поранення і намагався отруїтися вихлопними газами автомобіля.

    На місце прибула реанімаційна бригада.

    Потерпілого госпіталізували з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом.

    Нагадаємо, в Одеській області загинув чоловік, який ліг на рейки перед поїздом. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 3 серпня.

    Загиблий – 28-річний житель курортного селища Затока.

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    Теги: Запоріжжя самогубство чоловік
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    Стрілявся і труївся, але вижив: у Запоріжжі чоловік намагався скоїти самогубство кількома способами