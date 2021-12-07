У Києві патрульні зупинили бензовоз із п’яним водієм за кермом (фото)

Патрульні склали на водія адмінпротокол та постанову

Днями на вулиці Заболотного інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили бензовоз MAN, водій якого порушував правила дорожнього руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Під час розмови з керманичем патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали на нього протокол за ч.1 ст. 130 (Керування з ознаками сп'яніння) та постанову за ч.1. ст. 132-1 (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів) КУпАП.

Нагадаємо, 4 грудня п'яний поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів «Таврії».

Поліцейському повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).



