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    Ледве не збила мопед і тікала від поліції. Патрульні затримали п’яну водійку (фото)

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    Правоохоронці наздогнали втікачку та зупинили авто, яке вона покинула, не поставивши на ручні гальма - Ледве не збила мопед і тікала від поліції. Патрульні затримали п’яну водійку (фото)
    Правоохоронці наздогнали втікачку та зупинили авто, яке вона покинула, не поставивши на ручні гальма
    фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні склали на водійку два адмінпротоколи та постанову

    Патрульні поліцейські затримали водійку Lexus, яка порушила правила дорожнього руху, тікала від поліцейських та скоїла ДТП у Києві. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, 5 грудня близько 19 години патрульні помітили автомобіль Lexus, який рухався без увімкненого світла фар у темний час доби. Інспектори подали водійці сигнал про зупинку. Кермувальниця автомобіля не відреагувала на вимогу патрульних зупинитись, а навпаки — пришвидшилася та продовжила рух.

    Тікаючи, водійка наражала інших учасників руху на небезпеку та ледь не збила мопедиста. Після нетривалого переслідування жінка не впоралась з керуванням та здійснила зіткнення з припаркованим автомобілем Kia. Після цього покинула своє авто, не поставивши на ручні гальма, та намагалась втекти. Автомобіль у цей час продовжив самовільний рух.

    Охоронці порядку швидко наздогнали втікачку та зупинили авто.

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    Ледве не збила мопед і тікала від поліції. Патрульні затримали п’яну водійку (фото)
    Ледве не збила мопед і тікала від поліції. Патрульні затримали п’яну водійку (фото)

    Під час спілкування інспектори помітили у водійки явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти освідування на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянка відмовилась.

    Поліцейські склали на жінку протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), а також постанову за ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби) КУпАП.

    Нагадаємо, 4 грудня поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». У результаті аварії загинули два пасажири «Таврії».

    5 грудня у Житомирській області на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна аварія. Водійка Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf. У результаті ДТП загинули її чоловік та двоє дітей.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль алкогольне сп'яніння жінка
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    Ледве не збила мопед і тікала від поліції. Патрульні затримали п’яну водійку (фото)