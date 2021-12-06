Ледве не збила мопед і тікала від поліції. Патрульні затримали п’яну водійку (фото)

Правоохоронці наздогнали втікачку та зупинили авто, яке вона покинула, не поставивши на ручні гальма

Патрульні склали на водійку два адмінпротоколи та постанову

Патрульні поліцейські затримали водійку Lexus, яка порушила правила дорожнього руху, тікала від поліцейських та скоїла ДТП у Києві. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, 5 грудня близько 19 години патрульні помітили автомобіль Lexus, який рухався без увімкненого світла фар у темний час доби. Інспектори подали водійці сигнал про зупинку. Кермувальниця автомобіля не відреагувала на вимогу патрульних зупинитись, а навпаки — пришвидшилася та продовжила рух.

Тікаючи, водійка наражала інших учасників руху на небезпеку та ледь не збила мопедиста. Після нетривалого переслідування жінка не впоралась з керуванням та здійснила зіткнення з припаркованим автомобілем Kia. Після цього покинула своє авто, не поставивши на ручні гальма, та намагалась втекти. Автомобіль у цей час продовжив самовільний рух.

Охоронці порядку швидко наздогнали втікачку та зупинили авто.

Під час спілкування інспектори помітили у водійки явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти освідування на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянка відмовилась.

Поліцейські склали на жінку протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), а також постанову за ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби) КУпАП.

Нагадаємо, 4 грудня поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». У результаті аварії загинули два пасажири «Таврії».

5 грудня у Житомирській області на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна аварія. Водійка Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf. У результаті ДТП загинули її чоловік та двоє дітей.