На трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото)

Водій Renault потрапив до лікарні

У неділю, 5 грудня, близько 20:00 на 77 км автодороги Київ–Харків сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

60-річний водій автомобіля Renault Dokker, здійснюючи маневр розвороту у встановленому для цього місці, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю Hyundai Sonata, внаслідок чого відбулося зіткнення.

В результаті аварії водій авто Renault Dokker отримав тілесні ушкодження, його доставлено до Бориспільської лікарні із діагнозом політравма.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються усі обставини та причини ДТП.

Як повідомлялося, 5 грудня у Житомирській області на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна аварія. Водійка Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf. У результаті ДТП загинули її чоловік та двоє дітей.

5 грудня близько 21:00 на Великій Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Ford. Водій Ford їхав у крайній лівій смузі і раптово втратив кермування. Автомобіль влетів у бровку, виїхав із дороги у кювет, де зіштовхнувся із деревом.