У Києві перейменували вісім вулиць

Змін зазнали вулиці у Подільському районі столиці

На пленарному засіданні Київської міської ради 8 лютого було перейменовано вісім вулиць у Подільському районі Києва. Рішення підтримали 63 депутати. Відтак на мапі столиці з'являться: 1. вулиця Всеволода Змієнка (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Правди); 2. вулиця Олександра Олеся (від вулиці Газопровідної до вулиці Данченка



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Змін зазнали вулиці у Подільському районі столиці

На пленарному засіданні Київської міської ради 8 лютого було перейменовано вісім вулиць у Подільському районі Києва. Рішення підтримали 63 депутати.

Відтак на мапі столиці з'являться:

1. вулиця Всеволода Змієнка (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Правди);

2. вулиця Олександра Олеся (від вулиці Газопровідної до вулиці Данченка Сергія);

3. вулиця Генерала Грекова (від вулиці Газопровідної, вулиці Синьоозерної до вулиці Данченка Сергія);

4. вулиця Квітникарська (від вулиці Проектної 12922 (Северина Наливайка) до вулиці Проектної 12920 (Родини Крістерів), вулиці Полкової);

5. вулиця Родини Крістерів (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Правди);

6. вулиця Северина Наливайка (від вулиці Сирецько-Садової до Проспекту Правди);

7. вулиця Гаванська (від вулиці Електриків до Набережно-Рибальської дороги);

8. вулиця Зарубинецька (від вулиці Електриків до Набережно-Рибальської дороги).

Громадське обговорення відповідних назв проходило з 1 червня до 1 серпня 2017 року на порталі виконавчого органу Київради (КМДА).

Раніше повідомлялося, що станцію київського метро «Петрівка» перейменували на «Почайну».