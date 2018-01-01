У Києві перейменували вісім вулиць
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Змін зазнали вулиці у Подільському районі столиці
На пленарному засіданні Київської міської ради 8 лютого було перейменовано вісім вулиць у Подільському районі Києва. Рішення підтримали 63 депутати.
Відтак на мапі столиці з'являться:
1. вулиця Всеволода Змієнка (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Правди);
2. вулиця Олександра Олеся (від вулиці Газопровідної до вулиці Данченка Сергія);
3. вулиця Генерала Грекова (від вулиці Газопровідної, вулиці Синьоозерної до вулиці Данченка Сергія);
4. вулиця Квітникарська (від вулиці Проектної 12922 (Северина Наливайка) до вулиці Проектної 12920 (Родини Крістерів), вулиці Полкової);
5. вулиця Родини Крістерів (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Правди);
6. вулиця Северина Наливайка (від вулиці Сирецько-Садової до Проспекту Правди);
7. вулиця Гаванська (від вулиці Електриків до Набережно-Рибальської дороги);
8. вулиця Зарубинецька (від вулиці Електриків до Набережно-Рибальської дороги).
Громадське обговорення відповідних назв проходило з 1 червня до 1 серпня 2017 року на порталі виконавчого органу Київради (КМДА).
Раніше повідомлялося, що станцію київського метро «Петрівка» перейменували на «Почайну».