У Києві перейменували станцію метро «Петрівка»

Окрім станції метро, змін зазнала і «Куренівсько-Червоноармійська» лінія

Станцію Київського метрополітену «Петрівка» перейменовано на «Почайна» — відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві. Рішення було прийняте сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради. Громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до



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Ілюстрація з відкритих джерел Станцію метро «Петрівка» перейменували на «Почайна»

Окрім станції метро, змін зазнала і «Куренівсько-Червоноармійська» лінія

Станцію Київського метрополітену «Петрівка» перейменовано на «Почайна» — відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві. Рішення було прийняте сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради.

Громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року. До голосування долучилися 1932 особи. 73% із них підтримали перейменування.

Також відповідно до документу, «Куренівсько-Червоноармійська» лінія столичної підземки отримала нову назву «Оболонсько-Теремківська».

Попередня назва відображала лише початковий проект лінії, і нині вона не проходить через місцевість Куренівку. Друга частина назви «Червоноармійська» — перестала відповідати надземній топоніміці після перейменування станції «Червоноармійська» на «Палац Україна» в 1993 році. Окрім того, у листопаді 2014 року вулиці Червоноармійській повернули історичну назву Велика Васильківська.

Громадські обговорення проходили з 29 травня до 29 липня 2017 року. Нову назву підтримали 80% громадян, які долучилися до голосування.

Рішення підтримали 70 депутатів.