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    У Києві перейменували станцію метро «Петрівка»

    Окрім станції метро, змін зазнала і «Куренівсько-Червоноармійська» лінія
    Станцію Київського метрополітену «Петрівка» перейменовано на «Почайна» — відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві. Рішення було прийняте сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради. Громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до
    • Сьогодні, 16:03
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    Станцію метро &laquo;Петрівка&raquo; перейменували на &laquo;Почайна&raquo;
    Ілюстрація з відкритих джерел
    Станцію метро «Петрівка» перейменували на «Почайна»

    Окрім станції метро, змін зазнала і «Куренівсько-Червоноармійська» лінія

    Станцію Київського метрополітену «Петрівка» перейменовано на «Почайна» — відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві. Рішення було прийняте сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради.

    Громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року. До голосування долучилися 1932 особи. 73% із них підтримали перейменування.

    Також відповідно до документу, «Куренівсько-Червоноармійська» лінія столичної підземки отримала нову назву «Оболонсько-Теремківська».

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    Попередня назва відображала лише початковий проект лінії, і нині вона не проходить через місцевість Куренівку. Друга частина назви «Червоноармійська» — перестала відповідати надземній топоніміці після перейменування станції «Червоноармійська» на «Палац Україна» в 1993 році. Окрім того, у листопаді 2014 року вулиці Червоноармійській повернули історичну назву Велика Васильківська.

    Громадські обговорення проходили з  29 травня до 29 липня 2017 року. Нову назву підтримали 80% громадян, які долучилися до голосування.

    Рішення підтримали 70 депутатів.

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