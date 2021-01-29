На Тернопільщині чоловік помер у власноруч викопаній могилі

Раніше чоловік неодноразово скаржився на болі в районі серця

В одному із сіл Зборівського району Тернопільській області троє місцевих жителів на прохання копали могилу під труну. Коли робота була закінчена, одному із чоловіків стало погано – він поскаржився на болі в грудях та втратив свідомість у могилі.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Люди викликали швидку. Медики намагалися реанімувати 49-річного чоловіка, але не змогли. Після приїзду слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть.

За життя, кажуть сусіди, потерпілий неодноразово скаржився на болі в районі серця.

Розтин показав, що чоловік помер в результаті серцевого нападу. Цей факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою «природна смерть».

До слова, 26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.