  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На Тернопільщині чоловік помер у власноруч викопаній могилі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Тернопільщині чоловік помер у власноруч викопаній могилі - На Тернопільщині чоловік помер у власноруч викопаній могилі
    На Тернопільщині чоловік помер у власноруч викопаній могилі
    Фото: з відкритих джерел

    Раніше чоловік неодноразово скаржився на болі в районі серця

    В одному із сіл Зборівського району Тернопільській області троє місцевих жителів на прохання копали могилу під труну. Коли робота була закінчена, одному із чоловіків стало погано – він поскаржився на болі в грудях та втратив свідомість у могилі.

    Про це  повідомляє поліція Тернопільської області.

    Люди викликали швидку. Медики намагалися реанімувати 49-річного чоловіка, але не змогли. Після приїзду слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть.

    За життя, кажуть сусіди, потерпілий неодноразово скаржився на болі в районі серця.

    Розтин показав, що чоловік помер в результаті серцевого нападу. Цей факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою «природна смерть». 

    До слова, 26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

    19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

    Теги: смерть Тернопільщина поліція чоловік робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies