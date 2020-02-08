У Києві під потягом загинула 17-річна дівчина



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Машиніст подавав звукові сигнали, однак потерпіла не відреагувала, оскільки була у навушниках

У Києві на станції «Потасів Яр» 17-річна дівчина переходила через колії у невстановленому місці та не помітила потяг, який наближався на зупинку.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва.

«До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на станції «Протасів Яр» потяг збив дівчину. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, інспектор ювенальної превенції та лікарі. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали свідків та очевидців події. Попередньо з’ясувалось, що дівчина переходила залізничні колії у невстановленому місці та не звернула увагу на потяг, який наближався до станції. Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, однак потерпіла не відреагувала, оскільки була у навушниках. Від отриманих травм 17-річна мешканка Київської області померла на місці», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що за даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Поліція вивчає причини та механізм даної пригоди.

Нагадаємо, на Прикарпатті під потяг потрапив підліток.

Як повідомлялося, в Італії з рейок зійшов потяг: двоє загиблих, 30 постраждалих.