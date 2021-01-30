У Канаді професор університету продовжив «читати» лекції після смерті

Професор Франсуа-Марк Ганьйон викладав історію мистецтв

В університеті Конкордія у Монреалі учням продовжують показувати лекції, записані професором, який вже помер. Студентам про смерть викладача не розповідали.

На цю історію звернуло увагу видання Slate.

Йдеться про професора Франсуа-Марка Ганьйона, який викладав історію мистецтв. Він записав лекції, які продовжують показувати студентам, попри те, що викладач помер ще у 2019 році, до пандемії.

Студентам про це не говорили, дізнались вони, коли один з учнів вирішив написати професору. Про це студент Аарон Ансуїні написав у Twitter.

«Привіт, вибачте, але я тут дізнався, що професор онлайн-курсу, який я відвідую, помер у 2019 році, але технічно він все ще читає лекції і фактично залишається моїм професором на цьому курсі. Я вчусь по лекціях, які записали до його смерті, і це гарні лекції, але що?», – розповів він.

Таку реакцію учня викликав той факт, що керівництво університету про смерть викладача студентам не розповідало. Аарон пояснив, що розуміє, що часто читає тексти, написані вже мертвими людьми, але коли він написав на електронну пошту професора, а у відповідь йому прийшов некролог, його це «трішки напрягло».

Виданню Slate в керівництві університету підтвердили, що Ганьйон помер, але його лекції використовують як для окремого оналйн-курсу, так і в загальному онлайн-каталозі. В адміністрації додали, що за історію мистецтв відповідає інший професор, але лекції померлого професора використовують як «навчальний посібник».

Взаємодіяли ж зі студентами та оцінювали їхню роботу двоє помічників професора, тому, вочевидь, учні і не могли зрозуміти, що викладача вже немає в живих.