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    У Києві планують створити Центр гуманного поводження з тваринами

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    Тварини мають відчувати дбайливе та гуманне ставлення - У Києві планують створити Центр гуманного поводження з тваринами
    Тварини мають відчувати дбайливе та гуманне ставлення
    Ілюстраційне фото

    В КМДА звернулися в Національну поліцію Києва з проханням активізувати взаємодію у сфері захисту тварин

    У столиці з’явиться міжвідомчий Центр гуманного поводження з тваринами.

    Рішення одноголосно прийняли під час засідання Комісії з питань захисту тварин при Департаменті міського благоустрою.

    Директор Департаменту Тимур Ткаченко пояснив, що мета майбутнього центру – оперативна реакція на виклики та розв’язання проблем, що виникають через недбале та жорстоке поводження з тваринами.

    «Містяни мають відчувати безпеку, а тварини – дбайливе та гуманне ставлення. Тому ми звертаємося до керівництва КМДА та органів Національної поліції в Києві з проханням активізувати взаємодію у сфері захисту тварин», – зазначила голова Комісії Олександра Мезінова, – передає «Вечірній Київ».

    Комісія ухвалила рішення про створення Робочих груп для обговорення та напрацювання пропозицій щодо Правил утримання тварин у місті Києві та Київської міської цільової програми по регулюванню чисельності безпритульних тварин та контролю за утриманням домашніх тварин на 2020-2022 роки.

    До слова, на зеленій гілці столичного метро запустили незвичайний поїзд із зображенням котів і собак. Це означає, що саме ці тварини знаходяться в притулку і чекають свого господаря.

    Проєкт і сама акція з фотографіями тварин з притулку створена, щоб привернути увагу людей до того, як багато собак і кішок є бездомними і живуть без господарів.

    Теги: Київ тварини КМДА кияни
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