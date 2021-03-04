У Києві планують створити Центр гуманного поводження з тваринами

В КМДА звернулися в Національну поліцію Києва з проханням активізувати взаємодію у сфері захисту тварин

У столиці з’явиться міжвідомчий Центр гуманного поводження з тваринами.

Рішення одноголосно прийняли під час засідання Комісії з питань захисту тварин при Департаменті міського благоустрою.

Директор Департаменту Тимур Ткаченко пояснив, що мета майбутнього центру – оперативна реакція на виклики та розв’язання проблем, що виникають через недбале та жорстоке поводження з тваринами.

«Містяни мають відчувати безпеку, а тварини – дбайливе та гуманне ставлення. Тому ми звертаємося до керівництва КМДА та органів Національної поліції в Києві з проханням активізувати взаємодію у сфері захисту тварин», – зазначила голова Комісії Олександра Мезінова, – передає «Вечірній Київ».

Комісія ухвалила рішення про створення Робочих груп для обговорення та напрацювання пропозицій щодо Правил утримання тварин у місті Києві та Київської міської цільової програми по регулюванню чисельності безпритульних тварин та контролю за утриманням домашніх тварин на 2020-2022 роки.

До слова, на зеленій гілці столичного метро запустили незвичайний поїзд із зображенням котів і собак. Це означає, що саме ці тварини знаходяться в притулку і чекають свого господаря.

Проєкт і сама акція з фотографіями тварин з притулку створена, щоб привернути увагу людей до того, як багато собак і кішок є бездомними і живуть без господарів.