Київ озеленять на 200 млн грн – гендиректор «Київзеленбуду»

На зеленій карті столиці Деснянський, Дарницький і центр Подолу мають найменше зелених зон, а Позняки – «бетонне гетто»

На озеленення Києва у 2021 році з міського бюджету виділять 200 млн грн. Про це розповів гендиректор КО «Київзеленбуд» Олексій Король в інтерв’ю 44.ua.

За його словами, із цих двохсот мільйонів майже 46 мільйонів гривень – це капіталовкладення.

«Це, наприклад, будівництво таких об’єктів як помпова станція на озері «Вирлиця», парк «Орлятко», третя черга парку з водними об’єктами уздовж проспекту Шухевича на Троєщині. 150 мільйонів – це капітальні ремонти на близько 36 об’єктах; два мільйони – чотири громадські бюджети», – зазначив гендиректор зеленбуду, додавши, що цього року бюджет на капітальні витрати зменшився у 2,5 раза.

Проте, показник зелених насаджень у Києві доволі високий – понад 22 гектари на людину. Загалом зелена зона Києва налічує 31,6 тис. га лісів, 8 тис. га – парки та сквери.

«Також є інші землекористувачі. Наприклад, Національний природний парк «Голосіївський», площа якого 2,4 тисячі га, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна, ботанічний сад Національного аграрного університету, парк «Лиса гора». Коли додати площі всіх цих територій, то вийде, що половина Києва – парки і сквери, тобто майже 42 тисячі га», – додав Олексій Король.

Але зелені зони в Києві нерівномірно розташовані. Якщо подивитися на зелену карту столиці, то Деснянський, Дарницький і центр Подолу мають найменше зелених зон.

«А приїжджаючи на Позняки, фактично, бачиш «бетонне гетто», – сказав він.

Нагадаємо, щороку на початку весни Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» починає кампанію за збереження червонокнижних рослин. Мобільні групи комунальників, Нацполіції та Держекоінспекції патрулюватимуть території міста.