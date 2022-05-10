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    Кияни обрали нові назви для станцій метро

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    Станція метро&nbsp;&laquo;Площа Льва Толстого&raquo;&nbsp; - Кияни обрали нові назви для станцій метро
    Станція метро «Площа Льва Толстого» 
    фото з відкритих джерел

    «Найближчим часом» підготують проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради

    У Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станції метро, повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

    У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.

    Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

    За даними опитування, станція метро «Берестейська» може стати «Бучанською», «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – «Героїв України», «Мінська» – «Варшавська», «Дружби народів» – «Ботанічна».

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    Кияни обрали нові назви для станцій метро
    Кияни обрали нові назви для станцій метро
    Кияни обрали нові назви для станцій метро
    Кияни обрали нові назви для станцій метро
    Кияни обрали нові назви для станцій метро

    Брагінський пообіцяв, що «найближчим часом» підготують проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради.

    Київська міська рада розгляне питання повернення електронної оплати за проїзд у громадському транспорті на наступному засіданні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кияни обрали нові назви для станцій метро