Кияни обрали нові назви для станцій метро

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«Найближчим часом» підготують проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради

У Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станції метро, повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.

Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

За даними опитування, станція метро «Берестейська» може стати «Бучанською», «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – «Героїв України», «Мінська» – «Варшавська», «Дружби народів» – «Ботанічна».

Брагінський пообіцяв, що «найближчим часом» підготують проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради.