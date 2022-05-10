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    Економіка та фінанси

    «Можем повторить». Україна нагадала «Газпрому», що буде, якщо він перестане качати газ Україною

    Вітренко нагадав РФ про положення &laquo;качай або плати&raquo; - «Можем повторить». Україна нагадала «Газпрому», що буде, якщо він перестане качати газ Україною
    Вітренко нагадав РФ про положення «качай або плати»
    фото з відкритих джерел

    Глава «Нафтогазу» збирається виграти ще один арбітраж у росіян

    Голова правління «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Facebook нагадав «Газпрому» про зобов’язання перед «Нафтогазом».

    «Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з положенням «качай або плати».

    Тому чи подавати газ для транзиту – це право «Газпрому» вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ – це обов’язок за контрактом.

    Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. «Можем повторить»?», – написав Вітренко.

    Нагадаємо, нещодавно уряд призначив Вітренка керівником «Нафтогазу» ще на рік.

    Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.

    Також«Нафтогаз» повідомив, коли Україна припинить транзит російського газу.

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    Теги: росія окупанти газ Нафтогаз України війна Україна Facebook Юрій Вітренко окупація #stoprussia
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    «Можем повторить». Україна нагадала «Газпрому», що буде, якщо він перестане качати газ Україною