«Можем повторить». Україна нагадала «Газпрому», що буде, якщо він перестане качати газ Україною

Вітренко нагадав РФ про положення «качай або плати»

Глава «Нафтогазу» збирається виграти ще один арбітраж у росіян

Голова правління «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Facebook нагадав «Газпрому» про зобов’язання перед «Нафтогазом».

«Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з положенням «качай або плати».

Тому чи подавати газ для транзиту – це право «Газпрому» вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ – це обов’язок за контрактом.

Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. «Можем повторить»?», – написав Вітренко.

Нагадаємо, нещодавно уряд призначив Вітренка керівником «Нафтогазу» ще на рік.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.

Також«Нафтогаз» повідомив, коли Україна припинить транзит російського газу.

Читайте також: