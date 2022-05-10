«Можем повторить». Україна нагадала «Газпрому», що буде, якщо він перестане качати газ Україною
Глава «Нафтогазу» збирається виграти ще один арбітраж у росіян
Голова правління «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Facebook нагадав «Газпрому» про зобов’язання перед «Нафтогазом».
«Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з положенням «качай або плати».
Тому чи подавати газ для транзиту – це право «Газпрому» вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ – це обов’язок за контрактом.
Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. «Можем повторить»?», – написав Вітренко.
Нагадаємо, нещодавно уряд призначив Вітренка керівником «Нафтогазу» ще на рік.
Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.
Також«Нафтогаз» повідомив, коли Україна припинить транзит російського газу.