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    Повернення плати за проїзд у Києві. Кличко повідомив, коли це станеться

    У столичному метро стало курсувати більше поїздів - Повернення плати за проїзд у Києві. Кличко повідомив, коли це станеться
    У столичному метро стало курсувати більше поїздів
    фото: Київський метрополітен

    У Києві збільшується кількість маршрутів наземного громадського транспорту і поїздів метро

    Київська міська рада розгляне питання повернення електронної оплати за проїзд у громадському транспорті на наступному засіданні. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі загальнонаціонального об’єднаного телемарафону, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

    «Рішення щодо того, з якої дати на якому виді транспорту повернуть електронну оплату за проїзд, ухвалюватимуть депутати», – сказав мер.

    «Ми сьогодні збільшуємо кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Більше поїздів курсує вже й у метро. Транспортники виходять на роботу, їм потрібно платити зарплатню. Також потрібне пальне, електроенергія, витратні матеріали, щоб транспорт у столиці ходив. Це – великі кошти для міста», – наголосив Кличко.

    Раніше повідомлялося, що, починаючи з 16 травня, у Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення зареєстрований на сайті Київради.

    У столиці поступово відновлює роботу громадський транспорт. Наземний пасажирський транспорт курсує з 7:00 до 21:00. Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:30 до 20:00. Без зупинки поїзди слідують лише повз станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Кловська.

    Нагадаємо, через військову агресію РФ проти України, яка почалась 24 лютого, комунальний громадський транспорт почав працювати безоплатно.

    Нагадаємо, з 2 травня з передмістя до Києва почали курсувати нові автобусні маршрути.


    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Повернення плати за проїзд у Києві. Кличко повідомив, коли це станеться