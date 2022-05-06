Повернення плати за проїзд у Києві. Кличко повідомив, коли це станеться

У Києві збільшується кількість маршрутів наземного громадського транспорту і поїздів метро

Київська міська рада розгляне питання повернення електронної оплати за проїзд у громадському транспорті на наступному засіданні. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі загальнонаціонального об’єднаного телемарафону, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Рішення щодо того, з якої дати на якому виді транспорту повернуть електронну оплату за проїзд, ухвалюватимуть депутати», – сказав мер.

«Ми сьогодні збільшуємо кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Більше поїздів курсує вже й у метро. Транспортники виходять на роботу, їм потрібно платити зарплатню. Також потрібне пальне, електроенергія, витратні матеріали, щоб транспорт у столиці ходив. Це – великі кошти для міста», – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що, починаючи з 16 травня, у Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення зареєстрований на сайті Київради.

У столиці поступово відновлює роботу громадський транспорт. Наземний пасажирський транспорт курсує з 7:00 до 21:00. Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:30 до 20:00. Без зупинки поїзди слідують лише повз станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Кловська.

Нагадаємо, через військову агресію РФ проти України, яка почалась 24 лютого, комунальний громадський транспорт почав працювати безоплатно.

Нагадаємо, з 2 травня з передмістя до Києва почали курсувати нові автобусні маршрути.



