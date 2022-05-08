У Київ приїхав прем’єр Хорватії (фото)

Парад високопоставлених гостей в Україні триває

У неділю, 8 травня, до Києва прибули з візитом прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман. Про це повідомив Офіс президента.

«Україна говорить з Хорватією однією мовою – мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни», – розповів президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, не оминули під час зустрічі і питання Інтеграції України до ЄС, захист енергетичної свободи Європи.

Як повідомляє хорватський урядовий портал, Пленкович провів зустрічі і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, речником Верховної ради Русланом Стефанчуком.

Також повідомляється, що з цієї нагоди напередодні Хорватія повернула свого посла до Києва.

«Прем'єр-міністра Пленковича та міністра Грлича Радмана вітала посол Аніца Джаміч, яка з цієї нагоди повернулася до Києва, де вона залишиться та продовжить очолювати посольство Хорватії в Україні», – пише урядовий портал Хорватії.

Нагадаємо, також сьогодні до Києва прибула голова німецького Бундестагу (фото).

Напередодні в Україну приїхав гендиректор ВООЗ.

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