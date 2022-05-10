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    У Києві погіршилася якість повітря. Кличко повідомив, що сталося

    Якість повітря у Києві погіршилася через тліючі торф'яники та лісові пожежі - У Києві погіршилася якість повітря. Кличко повідомив, що сталося
    Якість повітря у Києві погіршилася через тліючі торф'яники та лісові пожежі
    фото із відкритих джерел

    У передмісті столиці горять торф’яники

    У трьох районах Києва знизилася якість повітря. Про це міський голова столиці Віталій Кличко написав у Telegram.

    Йдеться, зокрема, про Оболонський, Подільський та Святошинський райони Києва.

    Кличко пояснив, що причиною є пожежі, які намагаються ліквідувати в екосистемах Київської області. Зокрема, зазначив столичний мер, у Бучанському районі тліють торф’яники.

    Крім цього, у кількох селах Бучанського району горить трава у лісі.

    Зважаючи на нещодавню окупацію цієї частини Київської області, рятувальники залучили до гасіння пожеж піротехніків.

    «Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, – щільно зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», – закликав жителів столиці міський голова.

    Нагадаємо, кілька днів тому сталася пожежа у Чорнобильській зоні відчуження.

    Там, біля КПП «Дитятки», палала суха трава.

    А у самій столиці горіла триповерхова будівля у Голосіївському районі.

    Теги: пожежа росія окупанти Віталій Кличко війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    У Києві погіршилася якість повітря. Кличко повідомив, що сталося