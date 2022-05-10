У Києві погіршилася якість повітря. Кличко повідомив, що сталося

Якість повітря у Києві погіршилася через тліючі торф'яники та лісові пожежі

У передмісті столиці горять торф’яники

У трьох районах Києва знизилася якість повітря. Про це міський голова столиці Віталій Кличко написав у Telegram.

Йдеться, зокрема, про Оболонський, Подільський та Святошинський райони Києва.

Кличко пояснив, що причиною є пожежі, які намагаються ліквідувати в екосистемах Київської області. Зокрема, зазначив столичний мер, у Бучанському районі тліють торф’яники.

Крім цього, у кількох селах Бучанського району горить трава у лісі.

Зважаючи на нещодавню окупацію цієї частини Київської області, рятувальники залучили до гасіння пожеж піротехніків.

«Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, – щільно зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», – закликав жителів столиці міський голова.

Нагадаємо, кілька днів тому сталася пожежа у Чорнобильській зоні відчуження.

Там, біля КПП «Дитятки», палала суха трава.

А у самій столиці горіла триповерхова будівля у Голосіївському районі.