На Херсонщині лісова пожежа підбирається до сіл: окупанти не дають гасити

Мешканцям двох сіл Херсонщини загрожує смерть від вогню або диму

У Чулаківській громаді Скадовського району Херсонщини спалахнула масштабна лісова пожежа, яка підбирається до сіл. Про це повідомив голова громади Олександр Мусієнко у Facebook.

«Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонщині, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка!!!! Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям тушити пожежу!» – заявив він.

Мусієнко просить допомоги уряду, щоб запобігти катастрофі. «Це крик душі людей, адже там діти, старики яким загрожує смерть від вогню або диму! Прошу допомоги!» – закликає він.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, в тимчасово зайнятому противником місті Херсон загарбниками вживається ряд заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшено кількість блокпостів та пересувних патрулів.

На Херсонщині російські військові катують у підвалах майже пів тисячі людей.

Також відомо, що російські окупанти розглядають різні варіанти щодо окупованих територій Херсонщини, зокрема, це створення так званого кримського федерального округу.

До слова, рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ракетного обстрілу Одеси 7 травня.