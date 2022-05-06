Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)

Над ліквідацією пожежі працюють кілька десятків рятувальників

Пожежу в зоні ЧАЕС локалізовано

Рятувальники Київщини повідомили, що пожежу поблизу с. Дитятки в Чорнобильській зоні локалізовано. Про це інформує Головне управління ДСНС у Київській області.

«5 травня загорання сухої трави поблизу КПП «Дитятки» у Зоні відчуження, яке виникло напередодні, локалізовано. Триває гасіння», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оприлюднили фото та відео з місця ліквідації пожежі.

Нагадаємо, 4 травня ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив про лісові пожежі в Київській області.