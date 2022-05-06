  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)

    Над ліквідацією пожежі працюють кілька десятків рятувальників - Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Над ліквідацією пожежі працюють кілька десятків рятувальників
    фото: ДСНС

    Пожежу в зоні ЧАЕС локалізовано

    Рятувальники Київщини повідомили, що пожежу поблизу с. Дитятки в Чорнобильській зоні локалізовано. Про це інформує Головне управління ДСНС у Київській області.

    «5 травня загорання сухої трави поблизу КПП «Дитятки» у Зоні відчуження, яке виникло напередодні, локалізовано. Триває гасіння», - йдеться в повідомленні.

    Рятувальники оприлюднили фото та відео з місця ліквідації пожежі.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)

    Нагадаємо, 4 травня ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив про лісові пожежі в Київській області.

    За його словами, горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

    Вранці 5 травня рятувальники повідомили, що триває ліквідація пожежі сухостою та самосійного лісу поблизу с. Дитятки. Пожежа розповсюджена окремими осередками на площі 1 га.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Чорнобильська зона Київщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)