Пожежа в Чорнобильській зоні: гасіння вогню триває (фото)
Пожежу в зоні ЧАЕС локалізовано
Рятувальники Київщини повідомили, що пожежу поблизу с. Дитятки в Чорнобильській зоні локалізовано. Про це інформує Головне управління ДСНС у Київській області.
«5 травня загорання сухої трави поблизу КПП «Дитятки» у Зоні відчуження, яке виникло напередодні, локалізовано. Триває гасіння», - йдеться в повідомленні.
Рятувальники оприлюднили фото та відео з місця ліквідації пожежі.
Нагадаємо, 4 травня ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив про лісові пожежі в Київській області.
За його словами, горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.
Вранці 5 травня рятувальники повідомили, що триває ліквідація пожежі сухостою та самосійного лісу поблизу с. Дитятки. Пожежа розповсюджена окремими осередками на площі 1 га.